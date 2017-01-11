Cevapsız sorular ve sonuç

Yugoslavya kaça bölündü?

Kazananı belirleyecek bilgi yarışması sorusudur bu.

Parmak hesabı yapmadan hemen cevap vermek mümkün değildir.

Öte taraftan Çekoslovakya ikiye bölündü.

Kimsenin ruhu sezmedi.

Hatırlayın Rum ve Türk siyasi parti liderlerinin ilk ortak toplantılarına ev sahipliği yapmıştı bu ülke. Bize de örnek olsun diye, iyi mi?

Bugün o kadar yıl bir arada kalmaları olsa olsa gizemli bir doktora tezi konusudur.

Irak ve Suriye de yapılmak istenen nedir?

Bölünme, ufalanıp parçalanma değil mi?

Hem de dini ve dili ayni olanların bölünmesidir.

Savaşan tarafların tümü de birbirine ‘’Allahu Ekber’’ diyerek saldırıyor.

Takan var mı?

Avrupa’nın göbeğinde Belçika’yı bıraksan bir arada durmaz ikiye bölünür.

Yalan mı?

Ayıp olmasın diye bir arada tutuluyorlar.

Nereye kadar göreceğiz.

Katalanlar sene sonu referanduma gidiyorlar.

İspanya’dan ayrılmak için.

Daha da yakına Türkiye’ye gelelim.

Kürtlere toplumsal refleks kazandırılarak yaptırtılmak istenen nedir?

Bölünmenin pekiştirme eksersizi değil mi 30 yılı aşkındır yapılan?

****

Peki, tüm bunlar başka diyarlarda olurken, bu bölünmelerin en büyük sponsorlarının Kıbrıs da yapmak istedikleri nedir?

Birleştir.

Niye?

‘’Bolünmüş olmak bize yakışmıyormuş’’ da ondan.

Şu ölümlü dünyada tek ayıbımız! Bu olsun.

Adanın tümünü almak için gaza gelip kumar oynayıp kaybeden, esas o ayıbını düşünsün.

Bölünme için elinden geleni yapanların 50 yıl sonra birleştirmeye çalışması insanı bir tuhaf yapıyor.

Daha da enteresanı 50 yıl önce o bölünme ve çatışma ortamından etkilenen ‘’solun’’ bizi geçmişte bölenlerin şimdi birleştirme ‘’çabalarını’’ anlaşmanın esas amacını düşünmeden ve sorgulamadan kucaklaması.

İnsanlık tarihi cahilliğin tarihi boşuna dememişler.

Sırf bu tezat duruma bakıp ‘’niye’’ sorusuna cevap aramak bile insanın içine şüphe düşmesine sebep olmuyor mu?

Birleştirilmek isteniyoruz ama yine kolaycana ufalanıp parçalanabileceğimiz bilindiği için ve bambaşka bir hedefe hizmet için bu yapılmak isteniyor.

Amaç Kıbrıs’ta çözüm değil. Çözüm isteği başka bir hedefe ulaşmak için araç.

Bunu herkes biliyor ama kamuoyu oluşturucuları başta olmak üzere nedense hala daha inkâr sürecinde bilmeze görmeze yatılıyor.

****

Bile bile ‘’enerji koridoru’’ olmak için anlaşmanın istenilmesi meze olunuyor.

Koridorda yaşanır mı?

Koridorda yaşam kurulur mu?

Evlerdeki koridorlarda mobilya bile olmaz.

Olsa olsa bir yerden bir yere giderken kullanılır koridor.

Üzerinde yaşam olmaz. Gelecek planlanmaz.

Koridorda olsa olsa ancak trafik olur. Bir de o trafiği seyredenler olur.

Açık, engelsiz, engebesiz olmasıdır önemli olan ‘’koridorun’’.

Anlayacağınız cevaplardan fazla cevapsız sorular var.

Tüm dünya bölünmeye meyil edip teşvik edilirken çeşit çeşit oyunlar oynanırken niye bir araya geleceğimizin cevabını doğru dürüst cevaplayan da yok.

Barış için mi?

Barış 40 yıldır var.

Barışın nasıl bir şey olduğunu kafayı kaldırıp şöyle bir etrafındaki bölgeye bakarsan oralarda olmadığını ama senin adanda olduğunu görürsün.

Bir yere not et.

Bu günleri ‘’keşke’’ diye aradığımızda telefona çıkan olmayacak.

Bizimkilerin müzakere sürecine yaklaşımı ve müzakere etmekteki yetkinliği ile hastane çalıştırıyor olsalar çok insan ‘’iyi niyetten’’ dolayı ölmüş olurdu.

Elbette sürece değil sonuca bakıp karar vereceğiz.

Bunları görüp uyanmaya gerek yok, uyumasak yeridir.