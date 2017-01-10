Çetin pazarlık

Cenevre zirvesinin birinci gününde taraflar temel konulardaki pozisyonlarını korudu. Karşı taraftan açılım bekledi. İstenen ilerleme sağlanamadı
GARANTİLERDE UÇURUM: Garantiler konusunda taraflar arasında uçurum var. Türk tarafı çözümle birlikte 15 yıl sonunda garantilerin yeniden görüşülmesini istiyor. Anastasiadis, 10 yıl içinde adada tek Türk askeri kalmayacak şekilde bir uzlaşının peşinde
FARKLI GÖRÜŞLER: Sadece Türk ve Rum tarafı değil, Türkiye ve Yunanistan da garantiler konusunda farklı düşünüyor. Yunan tarafı hemen garanti haklarından vazgeçerek, Yunan alayını geri çekmeye hazır. Türkiye ise asker sayısını azaltmaya sıcak baksa da garantörlük haklarından vazgeçmeye sıcak bakmıyor
ANASTASİADİS KARARLI: Cenevre’de süreç mülkiyet ve yönetim-güç paylaşımı başlığında tıkandı. Mülkiyette tatmin etmeyen ilerleme sağlansa da Rum heyeti dönüşümlü başkanlık konusunda adım atmadı. Anastasiadis, garanti başlığında istediğini almadan dönüşümlü başkanlık konusunda açılım yapmamakta kararlı
EİDE ÇABALIYOR: BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide, dün planlanan görüşmelerin dışında, ayrı ayrı liderlerle bir araya geldi. Eide, mülkiyet ve yönetim-güç paylaşımı başlıklarında “tatmin edici” ilerleme sağlanması halinde, beşli konferansta çözüme daha yakın olunacağı konusunda iki lideri de ikna etmek için yoğun çaba harcıyor
Cenevre- HAVADİS ÖZEL
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