10 Ocak 2017

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Kıbrıs

Çetin pazarlık

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Çetin pazarlık
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Cenevre zirvesinin birinci gününde taraflar temel konulardaki pozisyonlarını korudu. Karşı taraftan açılım bekledi. İstenen ilerleme sağlanamadı 

 GARANTİLERDE UÇURUM: Garantiler konusunda taraflar arasında uçurum var. Türk tarafı çözümle birlikte 15 yıl sonunda garantilerin yeniden görüşülmesini istiyor. Anastasiadis, 10 yıl içinde adada tek Türk askeri kalmayacak şekilde bir uzlaşının peşinde

FARKLI GÖRÜŞLER: Sadece Türk ve Rum tarafı değil, Türkiye ve Yunanistan da garantiler konusunda farklı düşünüyor. Yunan tarafı hemen garanti haklarından vazgeçerek, Yunan alayını geri çekmeye hazır. Türkiye ise asker sayısını azaltmaya sıcak baksa da garantörlük haklarından vazgeçmeye sıcak bakmıyor

ANASTASİADİS KARARLI: Cenevre’de süreç mülkiyet ve yönetim-güç paylaşımı başlığında tıkandı. Mülkiyette tatmin etmeyen ilerleme sağlansa da Rum heyeti dönüşümlü başkanlık konusunda adım atmadı. Anastasiadis, garanti başlığında istediğini almadan dönüşümlü başkanlık konusunda açılım yapmamakta kararlı

EİDE ÇABALIYOR: BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide, dün planlanan görüşmelerin dışında, ayrı ayrı liderlerle bir araya geldi. Eide, mülkiyet ve yönetim-güç paylaşımı başlıklarında “tatmin edici” ilerleme sağlanması halinde, beşli konferansta çözüme daha yakın olunacağı konusunda iki lideri de ikna etmek için yoğun çaba harcıyor

Cenevre- HAVADİS ÖZEL 

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