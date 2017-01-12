Cenevre’den KKTC’ye

Cenevre, son durak değil.

9 ocak’tan beri tüm algı yönetimi bu noktada.

Hani efsaneleşen “2016 artık son” söylemi berhava.

Berhava olacak bir düşünce olduğu zaten belliydi.

Çözüm gerçekleşmezse çözüm fikri sonsuza terkedilebilir mi?

Ben artık masaya gelmem diyebilir miyiz?

Yada Türkiye’ye bağlanabilir miyiz?

Veyahut KKTC’yi uluslararası hukuka dahil edebilir miyiz?

Bilinenin resmiyet kazanması vuku buluyor.

Çözüme ulaşıncaya dek Kıbrıs konusu masada olur.

Rum, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak hayatına devam eder.

Biz ise..

***

Çözüm arayışı devamededursun.

Heyetler bir anlaşmaya varırsa ne ala.

Referanduma gider, Evetler ikilenirse yeni Kıbrıs doğar.

Bu bilinenin durumu.

Bir başka bilinenin ahvali de bizim haller.

Döviz, hukusuzluk, torpil, yolsuzluk, suistimal son sürat.

Bu bilinene göre n’aparız acaba?

KKTC olarak devam diyenlerin varmıdır bir öngörüsü?

Çözümsüzlük çözümdür diyenlerin varmıdır bir nasihati?

Bize önerilen, karanlık kuyularda daim kalmak mı?

***

Hep eğri oturmuşluğa rağmen doğru hiç konuşulmadı.

Sürdürülemez yapı, sürdürülebilir düzene kavuşturulamadı.

KKTC tek seçenek diyenler bu bozuk düzene analık yaptı.

Çözüm tek seçenek diyenler ise babalık.

Toplum da düzenin ana-babalarına sahip çıktı.

Herkesin şikayet ettiği düzene kol kanat gerildi.

Şimdilerde deniz bitti.

Döviz kriz yaratıyor, hukuksuzluk tavanda.

Yolsuzluk, rüşvet ve suistimal neredeyse legal.

Trafik, yol, kamu hizmetleri işlevsiz.

***

Son dakika haberlerine göre Rum yine kıvırışta.

Çözüm ile kaybedeceği mantığı hala kafasında.

Bu çerçeve, doğal olarak perspektifi zayıflatıyor.

“Küllü suyu” olmak ise bize kalıyor.

İşte tam da bu noktada kendimize gelmemiz artık şart.

KKTC, kurumsal bir yapıya kavuşturulmalı.

KKTC, hukuk düzenine sahip çıkmalı.

KKTC, halka hizmeti esas almalı.

Bunları yapmak artık alternatif değil, zorunluluk.

Müzakereler devam ederken, insani yaşam, seçenek değil mecburiyet.

Bu evi temizlemek ve tertiplemek keyfi değil farz.

***

Cenevre olumsuz olsa da mutlak çözüm arayışı devam etmeli.

Arayış sürerken, KKTC’ye devlet refleksi kazandırmalı.

Sömürülen değil halka hizmet veren bir kurum yaratılmalı.

Torpil, yolsuzluk ve rüşvetten arınılmalı.

Türkiye ile fırsatçı değil, saygın bir ilişki kurulmalı.

Nüfus bilinmeli, planlar yapılabilmeli.

Yönetenlerden vicdan değil, yasa ve hukuk istenmeli.

Kısaca, insanca bir yaşam düzeni kurgulanmalı.

Modern bir devlet ve insanca bir yaşam ile KKTC de yücelir.

KKTC yüceldikçe, müzakere masalarında başımız dik olur.

Biz dik durdukça, elimiz kuvvet kazanır.

Elimiz kuvvetlendikçe, Rum önünde gücümüz artar.

Yoksa ilanihaye bu ezik halet-i ruhiye devam eder durur.