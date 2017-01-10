10 Ocak 2017

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Kıbrıs

Cenevre’den barış mesajı

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Cenevre’den barış mesajı
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Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakerelere, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katılımıyla İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam ediliyor.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından liderler müzakerelerin yapıldığı odaya geçti. BM Cenevre Ofisi’ne girerken basın mensuplarının sorusu üzerine Rum lideri Anastasiadis, “Müzakereleri olumlu şekilde sonlandırmak için umutlu ve yoğun bir şekilde çalışacağız” dedi.

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Havadis Gazetesi

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