Cenevre’den Arta Kalanlar

Cenevre zirvesi, farklı yorumlara gebe bir dönem başlangıcı oldu.

Farklı yorum diyorsak bunların tümü de akıl izan ürünü değil.

Tek tek sıralayacağız ama genelden özele gitmek en uygunu.

Bir kere süreç bitmiş değil.

Bunu Akıncı da, Çavuşoğlu da Türkçe kelimeler ile anlattılar.

Cenevre Süreci, ekip bazlı devam edecek.

Bu ekipler olumlu neticeye ulaşırsa Başbakanlar devreye girecek.

Başbakanlar da olumlu netice elde ederse iş referanduma kalacak.

Yani, Cenevre Süreci Türkçe bir dille ahaliye izah edilmiş.

Ve lakin, Türkçe yetmemiş olacak ki, oylum oylum fikirler atraksiyonda.

***

Tayyip Erdoğan’ın MHP’ye göz kırpan sözleri Cenevre’ye giydirildi.

“Yaaa işte böyle” mealinde Cenevre bitti artık diyenler var.

A iki gözüm derdi Rahmetli Turgut özal.

A iki gözlerim Cenevre bitse Başbakanlar sürece dahledilir mi?

Hade Akıncı yalancı, Çavuşoğlu da mı yalancı?

Bunu geçtik, sözcünün gene güzellemeleri tavan yaptı.

Haritayı beğenmedik diye kelam buyurdu bu arkadaş.

E be arkadaşım hani haritalar kasada kilitli demiştik?

Hani, bu haritalar BM kontrolünde idi?

Hasılıkelam sözcü cıva gibi, tutulamıyor bir türlü.

***

Gelgelelim Cenevre’nin en can alıcı noktalarından ikincisine.

Bilindiği üzere en önemli nokta sonucun ne olacağı idi.

Bunu öğrendik ve 18 Ocak’a dek bekliyoruz.

İkinci önemli nokta ise Cenevre ziyaretçileri idi.

Neredeyse sürecin kendisi kadar tartışıldı bu konu.

Cumhurbaşkanı, niye komşusunu da götürmedi mesela?

Başbakan, niye gitti mesela?

Asgari ücretin 450 Euro olan bir ülkede yaşıyoruz malumunuz.

Böyle bir ülke yetkilisinin geceliği 500 Euro’luk otel konaklaması etik mi?

Yada böyle bir bir ziyareti ailevi hale büründürmek doğal mı?

Velhasıl bunları da gördük, bunları da yaşadık.

***

Cenevre ziyaretlerinden çok şey öğrendik ayrıca.

Tufan Hoca’nın Akıncı desteğine rağmen Siber, Akıncı’yı mektupla uyardı.

Sibel Siber, Tufan Hoca’dan bağımsız mı hareket ediyor?

Yada, Sibel Hanım’ın kaygıları, Tufan Hoca’da yok mu acaba?

Bir de Kudret Hoca’ya yüklenildi.

Açık açık Hayır diyemediği için Hayır’ı ima ediyor dediler.

Tek sebep de, Özersay’ın, “toprak kozu harita ile kaybedilir” demesi.

Bu adam görüşünü söyleyemeyecek mi efendiler?

Güzel hatırınız için susacak ve HAYIR/EVET kavgası mı seyredecek?

Yani anlaşılacağı üzere saçmalıklar sadece Cenevre’de değildi.

***

Hepimizin temennisi akamete uğramayacak bir sona ulaşılması.

Bu sona ulaşana dek, daha çok şeyler göreceğiz.

Biz bunları görürken, Cumhurbaşkanı daha çok çalışmalı.

Cumhurbaşkanı çalışırken, sözcüsü daha az konuşmalı.

Onlar bir yana, Hükümet azaları da lafazanlık yapmasın.

Görevleri olan icraatı toplum yararına yapmaya uğraşsınlar.

Bunu yaparken de Kıbrıs konusunda da derslerini çalışsınlar.

Cenevrelerde yaşadıkları mahcubiyeti bir daha yaşamasınlar.

Bizler, yani halk ise sağduyuyu bırakmadan izlemeli.

Bizim için en iyiyi yapacak olan desteklenmeli.

O kadar..!