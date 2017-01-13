Cenevre’de Kıbrıs filmi

Cemaat Cenevre’ye taşınınca,

O barış kenti bir anda Sarayönü’ne döndü.

Rum partiler kendi liderlerini,

Türk partileri de kendi liderlerini protesto ettiler…

…

Kedileri bir çuvala korsanız,

Birbirlerini tırmalar…

…

Böyle oldu…

…

Cenevre Alpler ve Jura Dağları ile çevrili olup,

Cenevre Gölü yanında kurulmuştur.

Ara sıra birkaç manyağın yaptıkları dışında,

Adi olayların hemen hemen hiçbiri mevcut değildir.

Kayıp para cüzdanları kaybolduğu yerde durur kimseler el sürmez derler;

Elektrikler kesildiğinde savaş başladı sanırlar.

Kentin her bir köşesi kartpostallara konudur.

Kişi başına düşen milli gelirin 80 Bin Dolar olduğu söylenir…

…

Böyle bir memlekete,

B.kunda boğul Cenevere diyemezsiniz…

…

Üç Kıbrıslıyı bu kente koy,

Haftasına rayından çıkarırlar.

Biri ganimet isteyecek,

Diğeri Cenevre yetmez İsviçre’nin hepsini…

…

Gelen haberlere göre,

Kıbrıs meselesi, ilk kez Cenevre basınında manşetlere taşınmış.

Şaşırmış olmalı Cenevre kamuoyu.

Bu iki Kıbrıslı niye anlaşamıyorlardı?

Alt tarafı iki bölgeli bir şey halledeceklerdi.

Neydi dertleri?

Kendileri de birleşmiş federal bir cumhuriyettiler.

Ve dahası 26 kantonu yıllardır su üstünde yüzdürüyorlardı üstelik memleket adamakıllı soğuk…

…

Kıbrıslıyı Alplerin yamacına koy,

Çok geçmez aklı donacak,

Biri Enosis, diğeri Taksim isteyecek…

…

Netekim aratmadılar.

Sarayönü’nü kaynatır gibi,

Cenevre’yi kaynattılar.

Liderlerini protesto ettiler.

Küsüp yemeğe katılmadılar.

Açıklamamalar yaptılar; ta Cenevre’de görüşmecilerini yerdiler.

Kimisi çekip kaçtı.

Kırmızı çizgileri falan varmış dediler.

Çok geriye düşmüşler.

Büyük tavizler vermişler.

Nasıl olur da her şey bitmeden harita verilirmiş diye küplere bindiler…

…

Yeni Genel Sekreter ne bilsin.

Bunlar o çelik kasalara saklanan haritaları anında sızdırırlar.

Trodos’takinin de, Beşparmak’lardakinin de anında haberi olur.

Bakarsınız bir gazetenin sayfasını süsler çok geçmeden…

…

Zaten Gali Haritasını al, kopyala, biraz oyna, işte harita…

…

Yeni BM Genel Sekreteri güzel konuştu.

Eğer bu bir film olsaydı,

Bu yanımda duran iki aktör Oscar’ı alırdı dedi…

…

Kıbrıs filminde gerçekten de kimler rol almadı ki.

Ama en önemlisi figüranlar.

Çözüm olmasın diye ampulden “van minit” demesini bekleyenleri mi istersiniz,

Cehepe’den medet umanları mı istersiniz…

…

Oscar alması gerekenler varsa,

Figüranlar en önde gelir.

Çünkü bu filmin içine s..çan onlardır her seferinde…