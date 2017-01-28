Cemal Özyiğit: Sorunlar artacak

ÖZYİĞİT: “SORUN, BİR İKİ OKULU BAZ ALARAK DEĞİL, BÖLGEDEKİ TÜM OKULLARI KAPSAMLI BİR EĞİTİM PLANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİREREK AŞILABİLİR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Girne’de okullara, İmar Planı çerçevesinde bütünlüklü bir çözüm bulunması gerektiğini savundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığındaki bir heyet dün Girne 23 Nisan İlkokulu ile başka bir bölgeye taşınmak istenen Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2 okuldan öğretmen ve yetkililerle konuşan Özyiğit, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Eğitim Bakanlığı’nın Girne Anafartalar Lisesi’nin taşınması için öne sürdüğü “okulun kalabalık olması” ve “güvenlik” gerekçelerinin tutarsız olduğunu savundu.

Özyiğit, “Okullarımızda nüfus problemi olduğu doğrudur, ancak bu sorun 850 öğrenciyi başka bir yere götürmekle çözülmez. Girne bölgesindeki bir diğer ortaokulumuz olan ve nüfusu 800’den fazla olan Oğuz Veli Ortaokulu’nu da değerlendirmeye almamak, sorunların bütününü görmemek anlamındadır” değerlendirmesinde bulundu.

“SORUNLAR ARTACAK”

23 Nisan İlkokulu’nun ikiye bölünmesinin sorunları daha da artıracağı düşüncesini dile getiren Özyiğit, güvenlik sorununun da yerle ilgili olmadığını, yaşanan temel sorunlardan birinin de okullar arasında altyapı ve donanım açısından var olan eşitsizlik olduğunu savundu.

Bütünlüklü bir planlama yapılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yapılması gereken Girne’de yürürlüğe konacak İmar Planı çerçevesinde, Girne’nin gelişimine uygun bir değerlendirme yapmaktır. Sorun, bir iki okulu baz alarak değil, bölgedeki tüm okulları kapsamlı bir eğitim planı çerçevesinde değerlendirerek aşılabilir” dedi.

ANAFARTALAR İNİSİYATİFİ’NE DESTEK

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Girne Anafartalar Lisesi öğretmen, öğrenci, veli, eski mezunları ve sivil toplum örgütlerinin, okulun başka bir yere taşınmasına karşı oluşturduğu Anafartalar İnisiyatifi’nin eylemlerine destek vereceklerini söyledi.

Özyiğit, yöneticilerin kararlar alırken katılımcılık ilkelerine uymaları halinde hem kuşkuların giderilmiş olacağını hem de doğru kararların üretilebileceğine yardımcı olacağını belirtti.