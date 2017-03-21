TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kanal T’de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Özyiğit’in açıklamalarından satır başları şöyle
Cemal Özyiğit: “Gelenekten geleceğe resepsiyonumuza yoğun katılım oldu. Dostlar sevindi farklı şeyler umanlar üzüldü”
Cemal Özyiğit: ” Bugün evet kampanyasının kapısını açanlar ve boy gösterenler yarın hayır kampanyası yapacak olanlara kapıyı kapatamaz”
Cemal Özyiğit: “Nisan 2018’de olan seçim erken seçim olmaz”
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