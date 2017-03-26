Cem Yılmaz’ın yeni filmi “ArifV216”

Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmlerinin devamı olan yeni filmi ArifV216’nın oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde şekillenmişti. Açıklanan isimler arasında filmde rol alacağı iddia edilen Ajda Pekkan ve Filiz Akın yer almamıştı. Yılmaz son olarak filme Özkan Uğur’un dahil olduğunu açıkladı. İşte filmde rol alacak o isimler…

Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla Özkan Uğur’un da ArifV216 kadrosuna katıldığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımının altına, “Garavel burda, sevenler burda, sevilenler burda” notunu yazdı.

Uğur ile Yılmaz daha önce GORA, AROG ve son olarak ise Pek Yakında filmlerinden birlikte çalışmıştı. 43 yaşındaki Yılmaz daha önce Seda Bakan, Ozan Güven, Zafer Algöz ve Ediz Hun gibi isimleri açıklamış ve sosyal medyadan fotoğraf kareleri paylaşmıştı.

Seda Bakan

Ozan Güven

Ediz Hun

Çağlar Çorumlu

Farah Zeynep Abdullah

Kerem Alışık

Mert Fırat

ArifV216 filmi Ocak 2018’de vizyona girecek.