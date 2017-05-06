Çeçen yetkililer: Eşcinsel oğlunuzu öldürün yoksa biz öldürürüz

Çeçenistan’da eşcinsel erkeklerin kamplarda tutulduğu ve bu kamplarda işkenceye maruz kaldığı iddialarının ardından bu sefer Çeçen yetkililerin eşcinsel erkeklerin ailelerine, “Ya oğlunuzu öldürün ya da biz öldürürüz” dediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde dünya basınında Çeçenistan’da eşcinsel erkeklere yönelik toplama kamplarının kurulduğuna yönelik haberler yer almıştı.

BBC’ye konuşan aktivist Natalia Poplevskaya, eşcinsel olan veya eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin gözaltına alınarak Çeçenistan’da Grozni’nin 20 kilometre uzağındaki Argun yakınlarında bir gözaltı merkezine götürüldüğünü ve işkence gördüğünü aktarmıştı.

Fransız haber kanalı France24 ise kamptan sağ kurtulanlarla konuştu.

Kanalın yayınladığı videolardan birinde ismini vermek istemeyen ve kamptan kaçan bir kişi, Çeçen yetkililerin ailelere, “Çocuklarınızı öldürün, yoksa bize öldüreceğiz. Namusunuzu kanla temizleyin” dediğini açıkladı.

‘AİLESİ ORMANDA ÖLDÜRDÜ’

Aynı kişi bir kurbanın kampta işkence gördükten sonra ailesine teslim edildiğini ve ailesi tarafından öldürüldüğünü anlattı: “Aile oğullarını ormana götürdü ve orada öldürdü. Ormana gömdüler. Cenaze bile düzenlemediler. Eğer eve gidersem ben de öldürülürüm.”

Dünya liderleri, Çeçenistan’ın bağlı olduğu Rusya Federasyonu’na bu konuda baskı uygulamaya çalışıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Salı günü düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “azınlıkların haklarını korumak için yetkisini kullanması gerektiğini” söyledi.