Ceceli, yeni yıla Zemzem suyu içerek girdi 

ŞARKILARIYLA GÖNÜLLERE AKTI: Son yılların aşk şarkılarına damgasını vuran ve dillerden düşmeyen parçalarıyla herkesi büyüleyen Mustafa Ceceli yeni yıl konseri kapsamında Skull King Casino’da sahne aldı. Sahne de su yerine zemzem suyu sürprizi çok mutlu olan Ceceli, “Yeni yıla zemzem suyu ile benim için bir şeref” dedi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Mustafa Ceceli, yeni yıl kutlamaları kapsamında önceki akşam Oscar Hotel’de bulunan Skull King Casino’da sahne aldı.

Sahne de su yerine zemzem suyu sürprizi çok mutlu olan Ceceli, “Yeni yıla zemzem suyu ile benim için bir şeref” dedi.

Kuzey Kıbrıs Skull King Oscar Hotel de Unutulmaz Yılbaşı gecesinin Mimarı Mustafa Ceceli idi. Eski ve yeni şarkılarını seslendirdiği yılbaşı gecesinde Ceceli konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Sempatik tavırları ile Yeni yıl mesajını veren Ceceli, “Başta yaşadığımız bu güzel ülkeye Başarı ve Barış diliyorum her gün yeni bir umutla ne yapıyorsak nerede isek o ruhla yaşayalım ve yaşatalım ülkemi çok seviyorum 2017’den çok umutluyum tüm dünyanın da olduğu gibi” dedi.

Yeni albüm 14 Şubat’ta

Ünlü sanatçı “Yeni albüm Şubat ayının ilk haftası, düet projesinde Ajda Pekkan’dan, İrem Derici ile sarkı yaptık. Karşılıklı tango yapacağız, ders alıyoruz” dedi.

Bu yılın Flaş ismi Aleyna Tilkidir

Ceceli, “Bu yılın Flaş ismi kesin Aleyna Tilki’dir. 2016’nın en iyi albümü’de Demet Akalın’ın” dedi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, şarkıların ritmine kendilerini bırakırken masalarındaki Chivas Regal viskiyle de keyiflerine keyif kattı.

Fotoğraflar Hakan Topaloğlu