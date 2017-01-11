Cebe 6 gün daha tutuklu kalacak

Mağusa’da bir polis ekibi tarafından üzerinde arama yapılarak tasarrufunda 3 bin TL sahte para bulunan Hasan Cebe’nin tutukluluk süresi uzatıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da bir süreden beri polis takibi altında olan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon sonucu üzerinde yapılan aramada cüzdanında 100 TL’lik banknotlardan oluşan 30 adet sahte para bulunan Hasan Cebe tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Sahte banknot tasarrufu” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Cebe, devam eden soruşturma kapsamında mahkeme emri ile 6 gün daha poliste tutuklu kalacak. Polis bir yandan söz konusu sahte paraların bazı işletmelere verildiğini tespit ederek sahte paralara soruşturma amacı ile el koyarken, bir yandan da suçla bağlantısı olabilecek şahısları araştırıyor.

Parmak izi araştırması sonuçları bekleniyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Hasan Cebe’nin ilk olarak 7 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak zanlı hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, 3 günlük süre içerisinde soruşturma kapsamında yaptığı icraatları mahkemeye aktardı. Paraların sahte olup olmadığının inceleyen Sahtecilik Şubesi’nin söz konusu paralar için hazırladığı raporda paralarının tümünün sahte olduğunu belgelediğini söyledi. Zanlı Cebe’nin poliste verdiği ifadesinde söz konusu sahte paraları bulduğunu söylediği otobüs içerisinde arama yapıldığını söyleyen Derman, Cebe’nin ifadesinde yer alan kırmızı beyaz naylon poşetin de otobüste bulunarak Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ancak sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını kaydetti. Cebe’nin tasarrufundaki sahte 100 TL’lik banknotlardan 1 adetini şoförlüğünü yaptığı otobüs şirketinin kafeteryasına olan borcunu ödemek için verdiğinin tespit edildiğini söyleyen Derman, 1 adet sahte banknotun da Mağusa’da faaliyet gösteren bir markette bulunarak emare alındığını ifade etti. Derman zanlı hakkındaki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek Hasan Cebe’nin 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.