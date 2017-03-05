05 Mart 2017

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Çayırova’da kaza yapan Adem Yaran hayatını kaybetti

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Çayırova’da kaza yapan Adem Yaran hayatını kaybetti
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Çayırova’da 27 Şubat’ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yarlanan Adem Yaran tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Alanyurt Hüdai camisinden kaldırılacak.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Polis açıklamasına göre kaza 27 Şubat saat 10.45 sıralarında Onur Girti’nin kullandığı 34 VT 2985 plakalı motosiklet ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada meydana gelmişti. Girti, motoru ile gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçti, o esnada ise karşı istikametten gelen Ayşe Rıylı’nın kullandığı BS 585 plakalı salon araçla çarpıştı. Çarpışma sırasında Girti ile Yaran motordan yaklaşık 10 metre savrulurken, kazanın ardından 34 VT 2985 plakalı motor alev alarak tamamen yanmıştı.

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