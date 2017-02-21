Çavuşoğlu’ndan Rumlara Sert Mesaj!

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rumlar ve Yunanistan’ın tavrı çözümsüzlükten yana

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir görüşme yaptık. Kıbrıs müzakerelerindeki son durumu ele aldık. Bugün müzakereler bu noktaya gelmişse sayın Akıncı’nın KKTC müzakere heyetinin ve Türkiye’nin çok önemli bir desteği olmuştur.” dedi.

Geldiğimiz noktada Rum tarafının hiç yapıcı olmayan tavırlarını gördük. Yunanistan ile birlikte sergiledikleri tavırları bir çözüme hazır olmadıklarını gösterdi. Biz KKTC ile başından beri ne istediğimizi ortaya koyduk. 14 Şubat 2014’teki açıklama müzakereler için gayet açık bir zemindir. Bunlardan biri siyasi eşitliktir. Sayın Akıncı’nın üzerinde durduğu eşitlik, özgürlük ve güvenlik bizim için önemlidir.

‘Bu mesajı ENOSİS hayalini kuranlaradır’

Müzakerelerde sona yaklaşılırken meclise ENOSİS kararının getirilmesi manidardır. Bu konu samimiyetsizliklerini gösteriyor. Bu hatanın düzeltilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde Rum liderin saldırgan tutumu ve kapıyı çarpıp çıkması samimiyetsizliğin göstergesidir. Bu yanlışlıkların net bir şekilde söylememiz lazım. Dürüst olacağız. Niye kapıyı çarpıp gittin? Bunun açıklanması lazım. Biz sürecin başından beri yapıcı olduk. Bundan sonra da öyle olmaya çalışacağız. Ancak önce onların hatalarından dönmesi lazım. Adadaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mesajı ENOSİS hayali kuranlaradır. Çözüm istiyorlarsa akıllarını başlarına alsınlar masaya dönsünler. Ham hayallerden uzaklaşsınlar.