Çavuşoğlu’ndan KKTC müzakere heyetine övgü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC müzakere heyetinin ne kadar olgun ve vizyoner bir devlet olduğunu Cenevre Zirvesi ve Beşli Konferans’ta da herkese gösterdiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘KKTC müzakere heyeti çözüm için kararlı olduğunu ama ne olursa olsun çözüm olsun demediklerini de herkese gösterdi’ ifadesini kullandı. Beşli konferansta da Türkiye’nin kendinden emin bir şekilde masada olduğunun altını çizen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözümünde her zaman ne dediğini, ne istediğini bilen ve yapıcı bir ülke olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, müzakerelerin sonucunda bazı konularda yaklaşımlar olsa da bazı konularda görüş ayrılığının devam ettiğini anlattı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlik, garanti, toprak ve diğer konulardaki hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Bu konudaki haklarımızı ve çıkarlarımızı biz sonuna kadar savunuruz. Hiç kimse endişe içinde olmasın’ dedi. Türkiye ile KKTC heyetinin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü vurguladı.