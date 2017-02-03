Çavuşoğlu: Su, bu ülkenin geleceğidir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa bölgesinde bakanlığa bağlı resmi daireler ile bazı belediyeleri ziyaret etti.

Çavuşoğlu bürokratları ve daire müdürleriyle birlikte Veteriner, Tarım, Hayvancılık ve Su İşleri Daireleri ile Toprak Ürünleri Kurumu’na ait birimlerde incelemelerde bulunarak, çalışma koşulları ve personelin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yanı sıra Yeniboğaziçi, Gazimağusa, Akdoğan, Vadili ve Paşaköy Belediyelerini ziyaret eden Çavuşoğlu, belediye başkanlarıyla su konusu ve muhtemel sorunları görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, yapımı yeni tamamlanan ancak henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen Tarım Dairesi’nde bugünkü ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.

HER HAFTA BİR BÖLGE ZİYARET EDİLECEK

Bakan Çavuşoğlu, bakanlık faaliyetleri kapsamında personelin çalışma koşullarını, sorunlarını ve bakanlık olarak hizmet verdikleri belediyelerin sıkıntılarını yerinde görmek için Gazimağusa bölgesinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Bundan sonra rutin olarak her hafta bir bölgede ziyaretlerde bulunacağını kaydeden Çavuşoğlu, ziyaretlerin ilkini Gazimağusa’da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeniboğaziçi Belediyesi ziyaretinde dünden beridir su konusunda yaşanan tartışmaya son vermeyi amaçladığını Çavuşoğlu, bir ön çalışma yaptıklarını, belediye ile Su İşleri Dairesi arasında ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda ortak mutabakata vardıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Gazimağusa bölgesinde ziyaret ettiği Veteriner ve Tarım Dairesi ile Toprak Ürünleri Kurumu’nun çalışma ortamlarını olumlu bulmakla birlikte Su İşleri Dairesi’nin çalışma ortamını çok üzüntü verici bir durumda olduğunu tespit ettiklerini ve bununla ilgili çalışma başlatılması için görevlendirme yaptığını kaydetti.

Çağdaş bir çalışma ortamının bulunmadığı bir yerde çağdaş hizmet verme olanağının bulunmadığına işaret edem Çavuşoğlu, vatandaşın dairelerde devlete yakışır bir ortam bulmazsa devlete olan güveninin zedeleneceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu yıl içerisinde çalışma ortamı ve ulaşım sorunlarını çözebilecek bir sistem yaratmak için büyük bir gayret göstereceklerini belirterek, hizmet içi eğitimlerle personelin performansını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU, ARTER’İ ZİYARET ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, su konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve eğer varsa sorunları çözmek için belediyeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, su ile ilgili belirlenecek politikalarda belediye başkanlarının görüşlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’den ülkeye gelen suyun önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Su, bu ülkenin geleceği” dedi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Ater de Bakan Çavuşoğlu ile iyi istişare içinde olduklarını belirterek, ekiplerle birlikte bir araya gelmenin bakanlık ve belediye için faydalı olacağını söyledi.

Su konusunda uzun süre sıkıntı çeken bir şehir olduklarını ancak Türkiye’den gelen suyla birlikte bu sıkıntının sona erdiğini kaydeden Arter, sürdürülebilir su politikasının önemine değindi.

Arter, Gazimağusa bölgesinde önemli oranda seracılık faaliyetleri yapıldığını belirterek, seracıların beklentilerini dile getirdi.