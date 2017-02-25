Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta çekilen sıkıntıların temeli Enosis

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Türkiye ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Açıklamalarında Rum meclisinin aldığı “Enosis” kararına da tepki gösteren Çavuşoğlu, 1960’dan beri Kıbrıs’ta çekilen sıkıntıların temelinde, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayallerini yansıtan Enosis’in yattığını vurguladı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dökülen bütün kanların, çekilen bütün acıların temelinde ‘Enosis’ ve ‘Enosis’ hayaline kapılmışların eylemleri vardır. Hal böyleyken, Kocias’ın bunu önemsiz göstermeye çalışması, Türkiye’nin son gelişmeleri adadaki askeri mevcudiyetini sürdürmek için bahane olarak kullandığını söylemesi hem yalan hem de Yunanistan’ın çözüm müzakerelerinde hangi zihniyet tarafından temsil edildiğini göstermek bakımından ibret vericidir.”

Kocias’ı Yunanistan’da Türkiye düşmanlığından beslenenlere şirin görünmek ve bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışmak yerine, ülkesinin ve tüm bölgenin istikrarını düşünerek devlet adamı gibi davranmaya davet eden Çavuşoğlu, “Bizde Yunan düşmanlığından beslenen siyasetçiler prim kazanmaz. Bu, Yunanistan’da da böyle olduğunda sorunlarımızı masa başında görüşebilme ve çözebilme noktasına geleceğimize inanıyorum. Ama bunun için herhalde biraz daha beklememiz gerekecektir.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kocias’ın Türkiye’nin “huzursuz bir güç” olduğuna dair sözlerine de yanıt verdi.

“Böyle yalan yanlış tabirlerle ülkeleri tanımlamaya çalışmak bir dışişleri bakanına yakışmaz.” diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye huzurlu bir devlettir. Ayrıca bölgede ve küresel düzeyde huzur ve istikrarın temini için de tüm imkanlarını seferber etmektedir. Terörizmle mücadelede en samimi ve etkin katkıyı ortaya koyan devlettir. Türk milleti de bu mücadelesinde devletinin istikametini belirlemekte, sürdürülen mücadeleye de verilebilecek en büyük katkıyı vermektedir. Kocias’ın bizimkinden çok, kendi fikri ve vicdani huzuru ile ilgilenmesi daha doğru olur.”