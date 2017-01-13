Çavuşoğlu: 18 Ocak’ta yardımcımlarımız bir araya gelecek

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları:

“İkili görüşmelerimiz oldu. Bugün Türkiye’nin düşüncelerini net bir şekilde paylaştık. Garantörler olarak Genel Sekreter’le ayrı bir toplantı yaptık. Kıbrıs‘ta sorunun çözümü herkes için kazan-kazan getirecek. Bundan sonraki toplantılar yardımcılarımız tarafından gerçekleştirilecek.

Dönüşümlü başkanlığın süreleri gibi hassas konular var. Herkes çözüm konusunda samimi olursa sonuç alınır. Teknik çalışmalara ihtiyaç olduğuna karar verdik, 18 Ocak’ta yardımcılarımız bir araya gelecek. Taraflar bir araya gelmeye devam edecek. Bu süreç somut takvime bağlanmalı, süreç ömür boyu deavm edemez. Bize kalsa yardımcılarımız bu toplantıya devam edecekti ama Yunanistan zaman istedi.

Türkiye’nin garantörlüğü devam eder, Ada’da da Türk askerinin varlığı devam eder, bu KKTC halkının talebidir. Yunanistan hazır olmadıklarını, istişare yapmak istediğini söyledi. 5-6 günlük süre makul bir süre.

Herkes kendi düşüncesini söyledi, biz de neden askeri varlığımızın devam etmesi gerektiğini gerekçeleriyle anlattık.”