Çarşıda yeni yıl çılgınlığı

Yeni yıl kutlamalarına günler öncesinden hazırlanmaya başlayan Lefkoşalılar dün de son dakika ihtiyaçları için çarşıya akın etti

Nadire BAHADİ

KKTC halkı birçok acının yaşandığı 2016 yılını geride bırakırken 2017’ye büyük umutlarla hazırlandı. Yılbaşı hazırlıkları Lefkoşa çarşısına pozitif yansıdı. Günler öncesinden hareketlenen Lefkoşa’daki çarşı merkezleri dün de son dakika ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye akın edenlerle doldu taştı. Eksik kalan hediyeleri ve ya dün geceki sofralarında eksiklik olarak gördükleri şeyleri almak için çarşı merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, trafikte de uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Günlerdir kapalı ve yağışlı olan hava da dün vatandaşların yeni yıl hazırlıkları çerçevesindeki son ihtiyaçlarını gidermek için fırsat vermek istercesine günlük güneşlikti. Vatandaşlar güzel havada alışverişin keyfini çıkardı.