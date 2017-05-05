En Üst

05 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya
Türkiye

Caretta caretta’nın gözlerini oydular

Tarih:
Bir yorum bırakın
185 Görüntüleme
Caretta caretta’nın gözlerini oydular
Haber İçi Üst
Paylaş39
+1
Paylaş
Pin

Antalya sahilinde Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu. Nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında olan türün bireyinin gözlerinin oyulduğu ve karnının kesildiği tespit edildi.

Antalya’daki Lara Plajı’nda hareketsiz halde bir Caretta carettanın yattığını gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.

İhbarın ardından traktörle plaja gelen Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik aramanın ardından buldukları Caretta caretta cinsi kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

Gözlerinin oyulduğu, karnının kesildiği görülen kaplumbağa, gömülmek üzere ekipler tarafından traktörle götürüldü.

Caretta Caretta’ların nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında tutuluyorlar.

Antalya'da ölü bulunan Caretta caretta

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş39
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King