Caretta caretta’nın gözlerini oydular

Antalya sahilinde Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu. Nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında olan türün bireyinin gözlerinin oyulduğu ve karnının kesildiği tespit edildi.
Antalya’daki Lara Plajı’nda hareketsiz halde bir Caretta carettanın yattığını gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.
İhbarın ardından traktörle plaja gelen Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik aramanın ardından buldukları Caretta caretta cinsi kaplumbağanın öldüğünü belirledi.
Gözlerinin oyulduğu, karnının kesildiği görülen kaplumbağa, gömülmek üzere ekipler tarafından traktörle götürüldü.
Caretta Caretta’ların nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında tutuluyorlar.
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