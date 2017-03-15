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15 Mart 2017

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Kıbrıs

Canını hiçe saydı

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Canını hiçe saydı
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KKTC’de meydana gelen onca ölümlü trafik kazası hala bazı vatandaşlara ders olmuyor.

Gönyeli’de bir vatandaşın objektifine yansıyan bu fotoğraf, trafikte yeterli polis denetimi olmadığının yanı sıra bazı vatandaşların da tüm uyarılara rağmen trafik kurallarına uymadığını bir kez daha ispatladı.

Lefkoşa’dan Gönyeli istikametine motosikleti ile seyreden bu vatandaş, kask takmadan trafiğe çıktı, hem kendi canını tehlikeye attı hem de trafik kurallarını hiçe saydı.

Motosiklet sürücüsünün bastonunu motosikletinin arka koltuğuna trafikte tehlike yaratacak şekilde koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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