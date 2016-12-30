Canbulat’ta zorlu randevu

MTG’NİN KONUĞU LEFKE: Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile üst sıraları zorlayan Lefke, ilk devrenin son haftasında bugün Mağusa’da karşılaşacak. MTG ile Lefke arasında oynanan son 12 maçta sarı-yeşillilerin 6, Lefke’nin 4 galibiyeti bulunuyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında bugün Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasında oynanacak olan karşılaşmada yine zorlu bir mücadele ortaya çıkacak.

13 puanla 13. sırada yer alan son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile 24 puanla 4. sırada bulunan Lefke arasındaki son maçlarda bir sarı-yeşilliler, bir menekşe-beyazlılar kazanıyor.

MTG öne geçti

Süper Lig’de son 6 sezondur karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ve Lefke arasındaki maçlarda sarı-yeşillilerin 6-4 üstünlüğü bulunuyor. Oynanan son 12 maçta ise takımlar sadece 2 kez berabere kaldı. Mağusa Türk Gücü oynanan 12 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken buna karşın Lefke ağları 16 kez sarstı.

Zorlu randevu

Ligde oynanan son 12 maçta ne Mağusa Türk Gücü ne de Lefke takımları birbirleri karşısında aynı sezonda her iki maçı da kazanabilme başarısı gösteremedi. Futbolumuzun iki köklü kulübü karşılaştıkları maçlarda ayrıca deplasman galibiyetleri ile güçlerini ortaya koyuyorlar. Ateşli taraftarları nedeni ile her zaman zorlu bir deplasman olarak konuk takımların korkulu rüyası olan MTG ve Lefke, buna karşın birçok kez birbirleri karşında deplasmanda galip gelerek ne denli zorlu maçlar çıkardıklarını gösterdiler. Son 12 maçta sarı-yeşilliler 3, Lefke ise 2 kez deplasmanda kazandı. MTG kendi evinde 3 kez kazanırken Lefke de 2 kez sahadan mutlu sonla ayrıldı.

İki takım arasında son 6 sezondaki maçlar:

2015-2016 sezonu:

9.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 3-1

22.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 1-1

2014-2015 sezonu:

8.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 3-4

21.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 1-2

2013-2014 sezonu:

9.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 1-0

22.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 3-0

2012-2013 sezonu:

12.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 0-0

25.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 1-3

2011-2012 sezonu:

6.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 0-2

19.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 1-2

2010-2011 sezonu:

1.hafta: Lefke-Mağusa Türk Gücü: 2-0

13.hafta: Mağusa Türk Gücü-Lefke: 3-1