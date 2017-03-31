Can dostlarla keyifli bir etkinlik

KÖPEKLER İÇİN BİR ARAYA GELDİLER: Dogmental Köpek Davranışları ve Rehabilitasyon Merkezi’nin düzenlediği Köpek Davranışlarında Temeller adlı atölye çalışması ülkemize bir ilki daha yaşattı

Ülkemizde ve Türkiye’de tek “Köpek Davranışları Uzmanı” olan Dogmental Köpek Davranışları ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Merter Öktem, 10 kişinin katılımı ile özel bir workshop çalışması gerçekleştirdi.

“Köpek Davranışlarında Temeller” isimli çalışmada, katılımcılara hem köpek davranışları ile ilgili teorik bilgi aktarırken, onlarla birebir çalışma fırsatı yarattı. Çalışmada, Merter Öktem’in kendi “sürü üyeleri” olan Effie ve Argos da yer aldı. Katılımcılardan 5 kişi kendi köpeğiyle, 5 kişi ise yalnız katıldı.

Davranış Uzmanı Merter Öktem workshopta, köpekleriyle iletişimin temelini oluşturan kontaktın nasıl kurulması gerektiği, köpeğin başına buyruk tavırları ve dikkat dağınıklığına karşı nasıl yaklaşılması gerektiği, günlük yürüyüş aktivitesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili katılımcılara bilgi vererek, onlarla birebir çalıştı.

Köpeklerin beden dili konuşuldu

Köpeklere ve köpek sahiplerine özel doğru ekipmanların neler olduğunu, bunların ne zaman, ne şekilde doğru kullanılması gerektiğini anlatan Merter Öktem, katılımcılarla “köpeklerinin beden dilini” daha iyi ve daha doğru yorumlayabilmeleri için de ayrıca çalıştı.

Çalışmada katılımcıların yoğun ilgisi ve kontenjanların hemen dolması ile ilgili Merter Öktem hem mutlu olduğunu hem de, 8 Nisan’da yabancılara yönelik bir workshop yapacağını da açıkladı.

Çalışma sonunda, Merter Öktem katılımcılara “katılım belgelerini” takdim etti.

Katılımcıların da yorumları şöyle:

Emir Emirkanı – Lapta:

“Çok keyifli ve öğreticiydi bugünkü workshop. Yıllardır köpeklerim var. İnanın yıllardır öğrenemediğim şeyler öğrendim. Bazı bildiklerimin yanlış olduğunu anladım. Çünkü hep videolarla kitaplarla öğrenmeye çalıştık. Bu işin profesyoneli ile bugünkü birkaç saatlik çalışmanın faydalarını göreceğim ve bu workshopların devamı olacağından ümitliyim. Teşekkürler Merter ve Aysun…”

Hatice Tezcan – Girne:

“Meğer egzersiz, disiplin ve sevgi gibi mükemmel bir sıra varmış. Meğer Merter Oktem diye bir adam varmış. Doğru insan doğru zaman doğru yer. Sihirli bir değneği Yok ama iki şey koydu cebime bugün Merter sabır vE kararlılık. Köpek Davranışları Uzmanı Merter, Doğu’nun ve benim şansımızdır ve bu şansı iyi değerlendireceğimize eminim. Üstelik şimdiden…”

Hasan Atlı – Mağusa:

“Çok eğitici ve çok faydalı bir çalışmanın parçası olmaktan son derece memnunum. Bundan sonra köpeğimle çok daha güçlü ve olması gerektiği şekilde bir ilişki kuracağımdan da eminim. Bu tür aktivitelerin Dogmental tarafından yapılmasını istiyorum. Köpek sahiplerine de kesinlikle tavsiye ederim.”

Nursel Karabetça – Gaziveren:

“Mükemmel bir çalışmaydı tek kelimeyle. Köpeğime daha çok güvenmeyi, herşeyden önce kendime daha çok güvenmeyi öğrendim. Yaşadığımız tecrübe çok değişikti. Merter Bey ve Aysun hanıma çok teşekkür ediyorum”.