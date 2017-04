Call of Duty serisi neden köklerine dönüyor?

Geçtiğimiz günlerde yeni Call of Duty oyunu WWII ortaya çıktı. Peki seri neden birden bire köklerine dönme kararı aldı?

Oyun dünyasının en köklü yapımlarından biri olan Call of Duty, her sene raflarda görmeye alışkın olduğumuz bir isim haline geldi. Activision’u tek başına dünyanın en çok kazanan stüdyosu yapmaya yeterli bir seri olan CoD, ilk olarak 2003 yılında satışa sunulmuştu. Seri ilk 3 oyununda 2. Dünya Savaşı temasını tercih etmiş, 4. Oyunla birlikte modern savaşlara atım atmıştı. 2008 yılında satışa sunulan serinin 5. Oyunu World at War, CoD’un 2. Dünya Savaşı temalı son oyunu olmuştu.

Sonuç olarak 2008 sonra Activision’un CoD serisini bambaşka bir yöne doğru çekmeye başladı. Günümüz savaşları da yetmeyince, bu sefer seri geleceğe taşındı. Fakat bu durum oyunun fanları tarafından pek de hoş karşılanmadı. Zira her yeni oyunuyla kendi rekorunu kıran seri, son yıllarda kan kaybetmeye başladı.

Bu durum en çok Call of Duty ismine yatırım yapanların canını sıktı. Bu konuda Activision ile iletişime geçen bazı önemli yatırımcılar, oyun severlerin beklentilerine göre hareket edilmesi gereğini savundu. Bunun üzerine Activision’da CoD serisini köklerine döndürme kararı aldı.

Yani yeni CoD oyununun 2. Dünya Savaşı’nda geçecek olmasının temelinde maddi nedenler yatıyormuş. En azından sızdırılan son bilgiler bu yönde. Öte yandan, konu hakkında Activision’dan hala resmi bir açıklama gelmiş değil. Yani Call of Duty WWII hala doğrulanmış değil.