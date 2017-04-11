Çalışanlar “happy hour” ile eğlendi

Creditwest Bank’a son dönemde katılan yeni çalışanlara verilen First Step eğitimini tamamlayan 14 yeni çalışan, geçtiğimiz gün Lefkoşa’daki Ghetto Restoran’da düzenlenen “happy hour”da buluştu.

İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, Creditwest Bank’ın her geçen gün daha da büyüyerek ailesine yeni bireyler kattığını, yeni çalışanların adaptasyonu ve bankayı yakından tanıması için düzenlenen ‘First Step’ eğitiminin kapsamlı bir oryantasyon programı olduğunu belirtti.

Son dönemde Creditwest ailesine yeni katılan 14 yeni çalışanın First Step eğitimini tamamlamaları ile geleneksel olarak düzenlenen bu happy hour etkinliğinde Creditwest Bank yöneticileri, iç eğitim ekibi ve yeni çalışanlar kaynaşma imkanı buldular.

Yoğun geçen First Step eğitimden sonra çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimi arttırmak, hem de çalışanların birbirleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için düzenlenen happy hour etkinliği çok keyifli geçti.