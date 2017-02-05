Çalhanoğlu’na bir darbe de Leverkusen’den

Bayer Leverkusen yönetimi, dört ay sahalardan men ve 100 bin Euro da para cezasına çarptırılan Hakan Çalhanoğlu’nun dört aylık ücretini kesmeyi görüşmek üzere toplanıyor

FIFA’nın verdiği cezayı CAS onaylayınca Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı. 100 bin Euro da para cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesi ise Hakan Çalhanoğlu’nun 2011 yılında Trabzonsporla yaptığı sözleşmenin gereklerini yerine getirmemesi. Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra o dönemde formasını giydiği Karlsruhe ile anlaşmasını yenilemişti. Hakan’ı şimdi yeni bir sıkıntı daha bekliyor. Hürriyet’te yer alana habere göre Hakan Çalhanoğlu’nun kulübü Bayer Leverkusen, dört ay boyunca forma giyemeyecek olan milli futbolcunun durumunu görüşmek üzere pazartesi toplanacak. Leverkusen yöneticileri pazartesi günü yapacakları toplantıda Hakan’ın dört ay boyunca oynayamayacak olmasından dolayı ödeyecekleri aylık ve sabit ücretinden kesintiyi ele alacak. Hakan Leverkusen’de maç başına ücret ve puan primi dışında aylık ve yıllık sabit ücret de alıyor.