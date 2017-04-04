Çaldığı bilgisayarları bin TL’ye satı

Mağusa’da öğrenci yurdunda 2 adet diz üstü bilgisayar çalıp satmakla suçlanan üniversite öğrencisi Kartal Şimşek, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Kartal Şimşek isimli üniversite öğrencisi, Mustafa Yıldız ve Doğukan Hikmet Aydın’ın kaldığı yurdun kapısını öğrenci kartı ile açarak 2 adet diz üstü bilgisayarı çalıp sattığı gerekçesi ile tutuklandı.

Şimşek dün “Ev açma”, “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Aleyhindeki polis soruşturması tamamlanarak teminata bağlanan zanlı Şimşek mahkemenin uygun gördüğü 10 bin TL’lik nakdi teminat şartını yerine getirerek serbest bırakıldı.

Yurt kapısını öğrenci kartı ile açtı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Kartal Şimşek’in 24 Mart tarihinde DAÜ 1 öğrenci yurdunun 306 numaralı odasının kapısını kendisine ait öğrenci kartı ile açıp yurt odasından Mustafa Yıldız ve Doğukan Hikmet Aydın’a ait toplam değerleri bin 500 TL olan 2 adet diz üstü bilgisayarı çaldığını kaydetti.

Zanlının çalıntı bilgisayarları 2 ayrı şahsa toplam bin 100 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini söyleyen Saydağ, diz üstü bilgisayarların bulunup emare alındığını belirtti.

Zanlı Şimşek aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Saydağ, Şimşek’in teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkamayacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla zanlı Kartal Şimşek’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak, kimlik pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Hacımulla, ayrıca zanlının hafta 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ülkede olduğuna dair imza vermesi yönünde emir verdi.