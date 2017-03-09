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09 Mart 2017

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Kıbrıs

67 kişi daha TKP Yeni Güçler’e katıldı

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67 kişi daha TKP Yeni Güçler’e katıldı
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’e (TKP Yeni Güçler)  kitlesel katılımlar sürüyor, partiye 67 kişi katıldı.  

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, “TKP Yeni Güçler etrafında toplanan üye ve sempatizanlar,  günü birlik kişisel çıkar beklentisiyle değil, geleceğimizi kurtarıp aydınlık yarınları inşa edecek toplumsal çıkarlarımızı gözetmektedir” dedi.

Üreten ve kendi kendini yöneten bir toplum hedefiyle, Kıbrıs’ta federal çözüm beklentisinin sürdüğüne işaret eden Çakıcı, “bu bağlamda, çözüm karşıtı çevrelerin provokasyonu ile kesintiye uğrayan müzakerelerin bir an önce kaldığı yerden devamı ve mümkün olan en kısa sürede anlaşma sonuçlandırılması talebimizi yineleriz” dedi.

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