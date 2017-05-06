Cahitoğlu, Off-Roadcuları kabul etti

Türkiye’nin en büyük ve en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Rally Antiphellos’ta ilk üç sırayı alan yarışmacılar, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, 27-30 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılan 4 günlük Off Road Rally-Raid mücadelesi, Rally Antiphellos’ta ilk 3 sırayı alan, Cem Aytaç-İrfan Topcu, Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ve Göksel Macila-Doğu Gürsesler ile birlikte Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu hazır bulunurken heyet Cahitoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyarette konuşan Cahitoğlu, “Mücadelenizi anbean takip ettik. Böylesi büyük bir organizasyonda bizi, ülkemizi çok iyi temsil ettiniz. İlk üç sırayı alarak bizi gururlandırdınız. Podyumu doldurmanızın yanı sıra dördüncü ekibin de bizden olması ayrıca gurur verici. Hepsinizi bu başarınızdan dolayı kutlarım” dedi.