Çağsen:Asgari Ücret 2 Bin 200 Tl Olmalı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), 2016’nın KKTC’ye ve tüm dünyaya barışı getiremediği gibidar ve sabit gelirlilere refah da sağlayamadığını kaydetti.

Yeni yıla girerken asgari ücretin vaktinde belirlenmesi için çalışma başlatılmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Çağ-Sen, asgari ücretin brütü değil netinin önemli olduğunu, yılın ilk yarısı için net asgari ücretin 2 bin 200 TL olması gerektiğini ifade etti.

Çağ-Sen Genel Başkanı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, 2016’da asgari ücretin yıl başında değil, temmuz ayında ve sadece bir kez belirlenmesiyle işçi sınıfının daha da fakirleştirildiğini savundu.

Davulcu, kamu çalışanlarının sendikalaşma oranının gerilediğini, özel sektör çalışanlarının sendikalaşma oranının ise hiç ilerlemeyerek yine sıfıra çok yakın kaldığını belirtti.

Davulcu, şu ifadelere yer verdi:

“2017 yılına adım atmak üzere olduğumuz şu saatlerde toplumumuz, siyaset kurumundan kısır çekişmeler yerine kitleleri kucaklayıp ileriye taşıyacak politikalar ve açılımlar beklemektedir. Toplumun yatırımcı ve işveren çevreleri dünyayla bütünleşmiş, demokratikleşmiş, bürokrasisini en aza indirgemiş, istikrarlı yönetim beklemektedir. İşçi, köylü ve esnaf toplumun orta ve alt katmanlarına yönelik ağır sömürü koşullarının kaldırılmasını ve sosyal devlet olmanın gereklerinin hakkını vererek yerine getirilmesini beklemektedir.”

“ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLMALI”

Dünyada savaşların son bulup barışın yeşermesini dileyen Davulcu, Kıbrıs’ta yılın ilk yarısında anlaşma sağlanıp siyasi çözüme ulaşılmasını arzu ettiklerini de vurguladı.