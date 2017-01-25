Çağrı Ülker’in cezası artırıldı

İstinaf Mahkemesi 2015 yılında Fezile Balçıner’e çarparak ölümüne sebep olmaktan yargılanan ve 9 ay hapse mahkum edilen Çağrı Ülker’in cezasını 3 yıla yükseltti

Kaza nasıl olmuştu:

Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda 11 Ekim 2015 tarihinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki Fezile Balçıner hayatını kaybetmiş

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda, 23 yaşındaki Çağrı Ülker’in, yüzde 68 miligram alkollü içki tesiri altında ve freni tutmayan FD 181 plakalı otomobil ile Lefkoşa’dan Anıt Çemberi’ne doğru dikkatsizce seyrettiği esnada, aracın karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Gazimağusa’da sakin Fezile Balçıner’e (K-78) çarpması sonucu meydana gelmişti

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Balçıner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti