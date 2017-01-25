Çağla’dan eski eşinin sevgilisine iltifat dolu sözler

Çağla Şıkel, bundan beş yıl önce yayınlanan programda Buse Narcı’ya övgüler yağdırarak ‘Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin” demişti. O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise 2 aydır kendisinden 24 yaş büyük olan Emre Altuğ ile birlikte.