25 Ocak 2017

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Çağla’dan eski eşinin sevgilisine iltifat dolu sözler

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Çağla’dan eski eşinin sevgilisine iltifat dolu sözler
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Şimdilerde adı Emre Altuğ ile aşk yaşadığı haberleriyle anılan Buse Narcı’nın 2012’de jürileri arasında Çağla Şıkel’in de bulunduğu ‘Bugün Ne Giysem’ programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı

Çağla Şıkel, bundan beş yıl önce yayınlanan programda Buse Narcı’ya övgüler yağdırarak ‘Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin” demişti. O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı. Buse Narcı ise 2 aydır kendisinden 24 yaş büyük olan Emre Altuğ ile birlikte.

cagla
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