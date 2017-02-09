Çağla Şikel sporu aksatmıyor

Emre Altuğ ile olan evliliğini bitirdikten sonra kendisini işine ve çocuklarına veren Çağla Şıkel, bir süredir eski eşinin adının geçtiği dedikoduları yanıtlamakla uğraşıyor. Altuğ’un Buse Narcı’yla birlikte olduğu haberleri sorulan Şıkel, bunlarla ilgilenmediğini söyleyerek program partneri Alişan hakkında da ‘Ben onu erkek olarak görmüyorum’ şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı. Bir yandan bu tarz magazinel gündemle ilgilenirken bir yandan da defilelere katılan ve sporla ilgilenen Çağla’nın son paylaşımı spor salonundan oldu. İki çocuk annesi Çağla Şıkel, fiziğini korumak adına devam ettiği spor salonundan paylaştığı bir kareye; “Esneklik bizim işimiz, omurganız ne kadar esnek olursa o kadar gençsinizmiş” notunu düştü.