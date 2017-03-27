Çağer’in ölümü şok etti

Lapta’da bulunan Rose Garden Hotel’in sahibi Turgay Çağer’in tek oğlu 34 yaşındaki Ekrem Çağer dün sabah saatlerinde evinde ölü bulundu

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ: Ülkenin tanınmış iş insanlarından Turgay Çağer’in 34 yaşındaki tek oğlu Ekrem Çağer dün sabah saatlerinde ani şekilde hayatını kaybetti. Çağer’e yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin ağır kalp krizi olduğu açıklandı

ÜLKEYE KATKILARI OLDU: Çağer ailesi uzun yıllar önce geri dönüş yaparak ülkelerine katkı sağladı. KKTC turizmine katkı olarak Rose Garden isimli hoteli kazandıran Çağer ailesi, tek oğulları Ekrem Çağer’in ani ölümüyle adeta yasa boğuldu

Devrim DEMİR

Lapta dün sabahın erken saatlerinde Ekrem Çağer’in ani ölümü ile güne uyandı. Ailesi ile birlikte uzun yıllar önce İngiltere’den gelerek yaşamını Lapta’da sürdüren Ekrem Çağer’in cansız bedeni dün sabah saatlerinde ailesi tarafından odasında bulundu.

Aile, 112 Acil servis’ten saat 05.00 sıralarında yardım çağırdı, ancak Çağer için artık çok geçti.

Her hangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilen Çağer’in ani ölümü ülke genelinde de büyük üzüntüye neden oldu.

İngiltere’den gelerek ülkeye katkı sağladılar

Çağer ailesi uzun yıllar önce göçtükleri İngiltere’den KKTC’ye temelli geri döüş yaparak ülkelerine katkı sağladı. KKTC turizmine katkı olarak Rose Garden isimli hoteli kazandıran Çağer ailesi, tek oğulları Ekrem Çağer’in ani ölümüyle adeta yasa boğuldu.

Çağer ailesi şokta

Lapta Spor Kulübü’nün geçmiş dönemlerde kulüp başkanlığı yapmış olan Turgay Çağer’in tek evladı olan Ekrem Çağer’in ani ölümü ailede şok etkisi yarattı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Ekrem Çağer’in ölümünü haber alan yakınları Çağer ailesinin evine akın etti.

Kendi hotellerinde çalışıyordu

Beklenmedik bir şekilde dün sabah saatlerinde hayata veda eden 34 yaşındaki Ekrem Çağer, babası Turgay Çağer’e ait olan ve İngiltere’den temelli geldikten sonra inşa ettikleri, babasına ait olan Lapta’da Rose Garden’da hotel menajeri olarak görev yapıyordu.

Sevilen bir gençti

Bekâr olduğu öğrenilen Ekrem Çağer’in yakın arkadaşlarından edinilen bilgide, Çağer’in bir dönem eğlence mekânlarında dj’lik yaptığı öğrenildi.

Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Çağer spor ve vücut geliştirmeye karşı tutkunluğu ile tanınıyordu.

Otopsi sonucu kalp krizi

Dün sabahın erken saatlerinde aniden hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ekrem Çağer’e dün akşamüzeri otopsi yapıldı.

Çağer’e yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin kalp yetmezliğine bağlı ağır kalp krizi olduğu açıklandı.

Midesi ağrıyor zannetti

Ekrem Çağer’in hayatını kaybetmesinden üç dört gün öncesi doktora başvurarak mide ağrısını dillendirdiği öğrenilirken, o günlerde de hafif bir şekilde kalp krizi geçirdiği ancak Ekrem Çağer’in kalp krizini anlamadığı kaydedildi.

Bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Çağer ailesi biricik evlatlarını bugün son yolculuğuna uğurluyor. Ekrem Çağer, bugün Lapta’da düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Çağer, bugün öğle namazının ardından Lapta’da toprağa verilecek.