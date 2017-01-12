12 Ocak 2017

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Çağatay Ulusoy hastanelik oldu

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Çağatay Ulusoy hastanelik oldu
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İçerde dizisiyle ekranlara dönen Çağatay Ulusoy yoğun bir tempoda çalışması sonucu hastanelik oldu.

Kadrosunda son derece başarılı isimler bulunan İçerde dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy son zamanlarında özel hayatına dikkat etmeyerek sağlığını ihmal etti. Bu sezon İçerde dizisinde başarılı performans göstererek izleyicilerin dikkatini çeken yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, son üç gündür karaciğer yağlanması sebebiyle Maslak’ta özel bir hastaneye gidip tedavi görüyor.

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Havadis Gazetesi

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