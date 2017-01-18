Büyükelçi’den Akıncı’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’la Beşli Kıbrıs Konferans ve müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı bugün öğle saatlerinde Büyükelçi Kanbay’ı kabul etti.

Beşli Kıbrıs Konferans ve müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan kabulde Büyükelçi Kanbay, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM’nin yıkılan duvarlarından bir parçayı da içeren anı kartını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.