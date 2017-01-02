Büyük takas

K-Pet Süper Lig’de bugün başlayan ara transfer dönemi öncesinde dün akşam çok konuşulacak büyük bir takas gerçekleşti.

Başkentin Sarı Kırmızılı kulübü GAÜ Çetinkaya ile Yeşil Siyahlı kulübü Küçük Kaymaklı arasında yıldız oyuncular takas edildi.

Küçük Kaymaklı’da sezon başından beridir sorunlar yaşanan Mustafa Yaşınses (Gabira) ile ülkesine giden yabancı futbolcu Samuel Zokou sezon sonuna kadar Çetinkaya’ya kiralanırken, Çetinkaya’da bu oyunculara karşılık tecrübeli futblcu Serhan Önet ile geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı da kiralık forma giyen Ahmet Can Tokmak’ı sezon sonuna kadar Yeşil Siyahlılara kiralık verdi.