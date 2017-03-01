“Burger City”  Mağusa’da açıldı

YENİ RESTORAN MAĞUSA’DA: Türkiye’de 1000’e yakın restoranla hizmet veren TAB Gıda, KKTC’deki restoranlarına bir yenisini daha ekleyerek yurtdışındaki büyümesini sürdürüyor. TAB Gıda, KKTC’deki 9’uncu restoranını Mağusa Cıty Mall’da açtı.

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri konumunda yer alan TAB Gıda, büyümesini sürdürerek Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti’ndeki restoranlarına bir yenisini daha ekledi. KKTC’de Burger City markasıyla hizmet vermeye devam eden TAB Gıda, bu ülkedeki 9’uncu restoranını Kıbrıs Mağusa City Mall’da açtı.

“Yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye devam ediyoruz”

Açılış sonrası değerlendirmelerde bulunan TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, “TAB Gıda olarak, hem yurtiçi hem de yurtdışında büyümeye devam ediyoruz. Bugün Kıbrıs’taki 9’uncu restoranımızı hizmete açtık. KKTC coğrafi konumu ve turizm potansiyeli ile her yıl birçok ülkeden çok ciddi oranda yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Dolayısıyla yavru vatan Kıbrıs’ın sahip olduğu bu potansiyelden yararlanarak yeni bir restoran yatırımı daha yaptık.” dedi.

“Türkiye’de 150, Çin’de 225 yeni restoran açmayı hedefliyoruz”

TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, şöyle konuştu: “TAB Gıda olarak, 2017 yılında yüzde 37’lik büyüme ve 3.7 milyar TL’lik bir ciro hedefimiz var. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de 150, Çin’de ise 225 yeni restoran açmayı hedefliyoruz. Ayrıca franchise sistemi ile yurtiçinde büyümeye devam edeceğiz. Toplamda 60 franchise restoranı verme hedefimiz var. Bütün bu hedeflerimizi yurt dışı yatırımlarımızla paralel olarak şekillendiriyoruz. Büyümemizde yabancı bölgelere yapacağımız yatırımlar önemli bir paya sahip olacak.” dedi.