Burcu: Yemek müzakerlerin başladığı anlamına gelmiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, müzakerelere başlamanın, Rum Meclisi’nin ve yönetiminin alacakları karar ve tedbirlerle 1950 Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararını tamamen bertaraf etmesi halinde mümkün olabileceğini vurguladı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis ile 30, 31 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde sosyal buluşma gerçekleştirebileceğini BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye ilettiğini ve bunun üzerine görüşmenin, herkese uyan 2 Nisan olarak belirlendiğini belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Burcu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nin 1950 enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik daha önce almış olduğu yanlış kararın düzeltilmesi adına sunulan yeni yasa önerisinin Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nden geçmesi halinde, Rum Lider Anastasiadis ile sosyal bir buluşma gerçekleştirebileceğini BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye daha önce belirtmişti.

Cumhurbaşkanımız söz konusu sosyal buluşma için kendisine en uygun tarihler olarak da 30, 31 Mart ve 2 Nisan tarihlerini Sayın Eide’ye iletmişti.

Bilindiği üzere, Rum Meclisi Eğitim Komitesi AKEL ve DİSİ üyelerinin oylarıyla gerekli kararı almıştır. Söz konusu sosyal buluşma, herkese uygun tarih olan 2 Nisan günü ara bölgede yapılacaktır.

Müzakerelere yeniden başlamak ise, Cumhurbaşkanımızın defaatle belirttiği gibi ancak Rum Meclisi’nin ve yönetiminin alacakları karar ve tedbirlerle 1950 Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararını tamamen bertaraf etmesi halinde mümkün olabilecektir”