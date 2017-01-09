Burcu: Herşey planlandığı gibi ilerliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, çok yoğun günler yaşanan İsviçre’de herşeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

Burcu, Cenevre’de bugün başlayan müzakerelerde öğlen verilen arada basına kısa bir açıklama yaptı. Müzakerelerde bugünün gündeminde önce “Mülkiyet”, dahasonra da “Yönetim ve Güç Paylaşımı” bulunduğunu kaydeden Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtti.

Burcu, “Yeni siyahlar üretme potansiyeli olan bazı hususlarda sayın liderler uzmanlara gerekli direktifleri verdiler. Ve bugün öğleden sonar onlar kendi aralarında toplanıp, bunları siyaha dönüştürmeye çalışacaklar. Eğer bunu başarabilirsek, yeni, siyahlar ürettik diyebiliriz” dedi.

Barış Burcu, bugün öğleden sonar öncelikle “Güvenlik ve Garantiler” konusunda bir fikir teatisi olacağını ve zaman kalması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan diğer konuları irdelemeye ve tartışmaya devam edeceğiz.

Bu arada, Cumhurbaşkanşlığı Mülkiyet konusundaki teknik çalışmaya tarafların gerek görmesi durumunda, ilgili konular ele alınırken, IMF ve Dünya Bankası uzmanlarının davet edilebileceği belirtildi.