Buray’dan sonra Yalın’da yaptı

MÜTEVAZİLİĞİNİ KORUDU: Buray’dan sonra Yalın da şarkısına işaret diliyle klip çekti. İşin ilginç tarafı da Buray’ın bu kadar zaman Yalın’a benzetilmesine ters köşe bir yansıma olmuş oldu. Buray yine mütevaziliğini koruyarak “Güzel işler yapılsın da kimin yaptığı, kimin başlattığı önemli değil” dedi

Kıbrıslı sevilen sanatçımız Buray’ın “Aşk mı lazım?” klibinde işitme engelliler için işaret dilini kullanmasından sonra diğer sanatçılar da bu sosyal sorumluluk projesine birer birer katkı koymaya başlıyor. Türkiye’nin sevilen sanatçısı Yalın da “Sesinde aşk var” şarkısına işaret diliyle klip çekip sosyal medya için dokunaklı bir video hazırladı.

İşin ilginç tarafı da Buray’ın bu kadar zaman Yalın’a benzetilmesine ters köşe bir yansıma olmuş oldu. Yalın’n yaptığı bu videoya düşüncelerini sorduğumuzda Buray yine mütevaziliğini koruyarak “Güzel işler yapılsın da kimin yaptığı, kimin başlattığı önemli değil. Yalın çok saygıdeğer bir abim ve insanlar için güzel bir ilham kaynağı” dedi.