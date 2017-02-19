Burak Özçivit’ten kıskançlık açıklaması

Oyuncu meslektaşı Fahriye Evcen ile evlilik yolunda ilerleyen Burak Özçivit, sevgilisinin çalıştığı için yanında olamadığını söyledi.

Özçivit, kendisine sevgilisinin rol aldığı ‘Ölene Kadar’ dizisinde Engin Akyürek’le yakınlaştığı sahneler hakkındaki düşüncesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

“Hepimiz işimizi yapıyoruz, bizler oyuncuyuz. Kıskanmak veya yasak getirmek gibi bir durum olabilir mi? Böyle durumlarda kıskançlık olmaz prefosyonel çalışıyoruz”