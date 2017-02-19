19 Şubat 2017

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Burak Özçivit’ten kıskançlık açıklaması

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Burak Özçivit’ten kıskançlık açıklaması
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Burak Özçivit, önceki akşam Etiler’de arkadaşlarıyla yemek yedi. Özçivit sevgilisi Fahriye Evcen’i kıskandığı iddialarına yanıt verdi.

 

Oyuncu meslektaşı Fahriye Evcen ile evlilik yolunda ilerleyen Burak Özçivit, sevgilisinin çalıştığı için yanında olamadığını söyledi.

Özçivit, kendisine sevgilisinin rol aldığı ‘Ölene Kadar’ dizisinde Engin Akyürek’le yakınlaştığı sahneler hakkındaki düşüncesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

“Hepimiz işimizi yapıyoruz, bizler oyuncuyuz. Kıskanmak veya yasak getirmek gibi bir durum olabilir mi? Böyle durumlarda kıskançlık olmaz prefosyonel çalışıyoruz”

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