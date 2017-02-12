12 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Burak Özçivit’ten Kara Sevda ‘Final’ açıklaması

Tarih:
Bir yorum bırakın
302 Görüntüleme
Burak Özçivit’ten Kara Sevda ‘Final’ açıklaması
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Başrolünde Burak Özçivit’in oynadığı Kara Sevda dizisinin final yapacağı haberleri yapılmıştı, Özçivit muhabirlerin ‘Final yapacak mısınız?’ sorusunu yanıtladı

 

Oldukça keyifli olduğu görünen Burak Özçivit ve Uğur Aslan dizi çekimlerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini söylerken, “Bu sezon sonunda bitecekmiş diye hep soruyorlar ama biz de bilmiyoruz gerçekten” dedikten sonra alışverişlerine kaldığı yerden devam ettiler.

 

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King