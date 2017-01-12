Burak belirsizliği

TRANSFER ÇIKMAZI: Lefke futbolcusu Burak Koçar, Baf Ülkü Yurdu ile anlaşırken, Lefke ise takımın menfaatleri doğrultusunda Burak konusunda Bostancı Bağcıl ile anlaşmaya vardı. Yaşanan bu transfer çıkmazı sonrasında tecrübeli futbolcunun yönetim ile bu konuyu son bir kez daha görüşmesi bekleniyor

BURAK, TURGUT’UN YOLUNDA: Burak Koçar’ın Baf Ülkü Yurdu’na transferi gerçekleşmemesi durumunda geçen sene Cihangir futbolcusu Turgut Kaan Çoban’ın yaptığı gibi Burak’ın da futbola 2 yıl ara vermesi bekleniyor

Süper Lig’de Lefke forması giyen ancak takımdan ayrılmak isteyen Burak Koçar’ın durumu belirsizliğini koruyor. Burak kendisine takım ararken kulübü Lefke ise takımın menfaatleri doğrultusunda başka takımlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Burak ikinci devre başka bir takımda futbol hayatını sürdürmek için bir süredir çalışma yapıyor.

Burak Baf’ı, Lefke ise Bağcıl’ı istiyor

Burak Koçar ara transfer döneminde Baf ülkü Yurdu ile anlaşmaya varırken, Lefke bu transfer için Burak’a izin vermedi. Diğer taraftan Lefke Kulübü Burak’ı Bostancı Bağcıl’a vermek istiyor. Burak’ın Bağcıl’a transferi karşılığında takımının ihtiyacı olan mevkilere başka futbolcu da alacak olan Lefke takımı bu yüzden transferde Bostancı Bağcıl’ı istiyor. Kadrosu dar olan Lefke anlaşmaya vardığı Bağcıl’dan alacağı isimlerle istenilen mevkileri doldurmayı hedefliyor.

Burak, Turgut Kaan’ı takip edebilir

Burak Koçar yaşanan bu belirsizlikte istemediği bir takıma transfer olmak yerine başka alternatif düşünceleri de cebinde tutuyor. Geçtiğimiz sezon Cihangir futbolcusu Turgut Kaan Çoban, takımının Dumlupınar’a transferine izin vermemesine karşın Futbol Federasyonu’na imza vererek 2 yıl futbol oynamama kararı almıştı. Bu yaklaşımda olduğu öğrenilen Burak Koçar’ın da tıpkı Turgut Kaan gibi futbola ara vermeyi düşündüğü öğrenildi.