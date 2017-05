Burak Başel dünyanın gündeminde

Burak Başel, dünyada önde gelen büyük yatırımcıların takip ettiği en prestijli dergilerden biri olan Entrepreneur Dergisi’ne konuk oldu.

GİRİŞİMCİLİĞİ ÖRNEK OLDU: Kıbrıs’tan dünyaya teknoloji̇ satacak düzeye ulaşan ve Kıbrıslı Türkleri̇n gururu olan Burak Başel, ABD’deki̇ yatırımları i̇le di̇kkat çekiyor. Başarılı yatırımcıları yakından taki̇p eden Entrepreneur Dergi̇si̇ ve onun web si̇tesi olan www.entrepreneur.com son sayısında Burak Başel’i̇ konuk etti

Kıbrıslı Türk girişimci-yatırımcı Burak Başel, teknoloji alanındaki yatırımlarını ABD’ye yönlendirdi. Kıbrıslı iş insanı Burak Başel’e ait Malta merkezli Basel Holding, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Silikon Vadisi şirketleri ile sürdürmekte olduğu ortak projelerine de hız verdi. Attığı adımlarla Kıbrıslı Türklerin gururu olan

Başel, Silikon Vadisi’ndeki başarıları ile, dünyada da ilgi görmeye başladı.

Hedef büyüten ve Kıbrıs’tan dünyaya teknoloji anlamında bir köprü vazifesi gören Başel, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarına ürün pazarlıyor.

Burak Başel’in girişim ve yatırımları ve yakaladığı uluslararası başarı Entrepreneur Dergisi’nin de ilgisini çekti. Daha önceki sayılarında Facebook’un yaratıcısı Mark Zuckerberg gibi yatırımcıları konuk eden Entrepreneur Dergisi Nisan sayısında sayfalarını Burak Başel’e açtı. Burak Başel’in ABD’deki girişim ve başarılarını kendisi ile yapılan söyleşide sayfalarına taşıyan Entrepreneur Dergisi, yatırımcıların Start-up firmaları konusunda dikkat etmesi gereken unsurları Başel’e sordu.

ABD’de yatırımcıların el kitabı konumunda olan ve kırk yıldır yayın yapan Entrepreneur Dergisi ve onun web sitesi olan www.entrepreneur.com’un en önemli yazarlarından olan Jonathan Long, Burak Başel ile konuştu. Jonathan Long, Burak Başel ile yaptığı röportajında Start-up firmalarına yatırım yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken unsurları öne çıkardı.

Start- Up konusunda öneriler…

Entrepreneur Dergisi’nde yer alan röportajda girişimci Burak Başel Start-Up firmaları ve risk sermayedarları arasındaki ilişkiler konusundaki düşüncelerini açıkladı.

Entrepreneur Dergisi ve onun web sitesi olan www.entrepreneur.com’da Jonathan Long’a konuk olan Başel, yatırım alanında aldığı riskle de takdir topladı. Başel, neden yatırım kararı aldığını, hedef ve beklentilerini Long’a aktardı.

Yazar Jonathan Long, Başel’den esinlenerek kaleme aldığı yazısında “Risk sermayedarlarının yatırım yapmadan önce dikkate aldığı altı önemli unsur” bulunduğunu başlığa çekerek, Start-up’ların sadece yüzde birinin risk sermayedarlarından yatırım alabildiğine işaret etti ve bu yüzde birin içerisine nasıl girilebileceği sorusuna Burak Başel’den yanıt istedi.

Sürekli girişimcilerle konuştuğunu belirten Jonathan Long, girişimcilerin hepsinin de aynı engelle karşılaştığını, bunun da fikirlerinin fonlanması ile ilgili zorluklar olduğunu yazdı.

Yazısında insanın kendi işini kendi imkanlarıyla başlatabilmesinin gerçekleşebilir bir seçenek olmadığına işaret eden Long, “Geleneksel olarak borç veren organizasyonlar genelde yeni girişimcilere dönük borç vermeye çok sıcak bakmıyorlar. Bu yüzden de risk alacak sermaye sahiplerine ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Yatırımcı çok az

Yazısına “Gerçeklere bakılacak olursa, Amerikan şirketlerinin yüzde birinden de azı risk

sermayedarlarından yatırım alabildi. Risk sermayedarlarından gelen para aslında bulunmaz hint kumaşı gibi bir şeydir. Benim son bir kaç yılda bir kaç risk sermayedarı ile görüşebilme şansım oldu. Bunlardan biri de Burak Başel’di. Başel’e yatırım yapmadan önce dikkate aldığı önemli unsurları sordum” diye devam eden Long, Burak Başel’in Start-Up firmalarına finansman sağlama kararı vermeden önce dikkate alınmasını önerdiği unsurları onun ağzıdan şöyle sıraladı:

1-İş ortaklarının karakteristik yapısı Bir fikrin ya da bir şirketin arkasındaki insanlar önemlidir ama karakter yapısı daha da önemlidir. Dünyadaki en iyi fikri siz bulmuş olabilirsiniz ama bu fikir ancak iyi bir ekiple hayat bulabilir. Fikir sahiplerinin güvenilirlikleri, dürüstlükleri ve uzun süreçli etik değerlere dayalı bir ilişki kurma potansiyeli bunda bir rol oynar. Kendi rolünü iyi anlayan ve rolünü sevgi, aşk ve tutku ile yapan bir ekipten daha iyisi olamaz. Bir ekibe yatırım yapmadan o ekibin yetenek ve karakterine tamamen güvenmeliyim.

2- İş ortaklarının kapasitesi

Start up pozisyonlarını sırf bir takım yaratıp da başlatmış olmak için dağıtamayız. Takım içindeki her bireyin fazlası ile kalifiye (nitelikli ve donanımlı) ve işi ileriye, bir üst seviyeye taşıyabilecek yeteneğe sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Örneğin, sınırlı finans deneyimi olan bir finans müdürü ile aynı şekilde

beceriksiz bir pazarlama müdürü sizin için felaket olabilir.

Başarı için işi geliştirip büyütme potansiyeline sahip bir ekibiniz olmalı. Deneyim ve geçmişte başarılanlar da güveni artıran diğer önemli etkenlerdir.

Desteklenecek doğru ekibi kurmak, risk alan sermayedarların paralarının doğru yere giderek finansman sağlanması şansını yükseltir.

3- Yaratıcı Fikirler

Her yeni start-up kendi alanının ‘UBER’idir. Bu hep böyle olur. Bu sermayeyi Amerikan şirketlerinin yüzde birinden bile azının alabildiğini göze alacak olursak, ortaya koyacağınız yaratıcı fikirlerle dikkat çekmeniz ve fark yaratmanız lazımdır. Bunu yapmanın da yolu gerçekten yaratıcı ve benzeri olmayan fikre sahip olmanızdan geçer. Eğer fikriniz risk sermayedarının önceden hiç duymadığı bir şey ise, o zaman ortaya koyacağınız yaratıcı fikirle onun dikkatini çekmeyi başarmalısınız. Bu fikrin yeni bir fikir olması ve kesinlikle daha önce başka bir kimsenin bu fikri ortaya koyup başarmadığı bir şey olması gerekir. Kapsamlı bir AR-GE çalışması ile gelen yenilikçi bir fikir benim en azından sunumuna bakmam için dikkatimi çeker.

4- Kamusal yarar

İnsanlar genelde yüzde 80 ya da 90 oranında start-up girişimlerinin başarısız olduğunu iddia ederler. Gerçekten başarılı olan start-up’ların ise topluma büyük

yararı olur ve bunlar toplumda yaşanan bazı sorunlara çözüm getirir, hayatı kolaylaştırır. ‘Uber’ ulaşımı kolaylaştırdı. Snapchat ise iletişimi, Airbnb seyahati kolaylaştırdı. Gerisini siz anlayın.

Ben insanlığa katma değer sağlayan start-up’ları severim. Geniş çapta bir soruna çözüm üretiyor mu, nüfusun büyük bir çoğunluğuna bir yarar sağlıyor mu sorularının cevabına bakarım. Bu sorulara cevap evet ise o zaman dikkat çekme şansları çok daha fazla olacaktır.

5- Sürdürülebilirlik

Start-up fikrinin yatırımcı için değerli olabilmesi için sürdürülebilir olması gerekir. Kısa süreli bir fikir de hala daha uygulanabilir ve kar getirebilir olabilir ama genelde risk sermayedarının bakış açısına göre sürdürülebilirlik önemlidir. Risk sermayedarları milyonlarca lira harcar ve harcadıklarının karşılığını da fazlasıyla almak ister. Bu yüzden sermayedarlar fikrin sürdürülebilirliğine önem verir. Fikrin uzun ömürlü olduğunu düşünmedikleri ortamda risk sermayedarları yatırım yapmazlar.

6- Finansal görünümü

Risk sermayedarları para kazanacakları fikirlere yatırım yaparlar. Yatırım yapmalarının başka bir nedeni yoktur. Bu onlar için bir iş yapma ve para kazanma yöntemidir. Önemli olan girişimin finansal görünümüdür, yani ne zaman kar getirmeye başlayacağıdır. Girişimci ile

yatırımcı arasındaki anlaşmanın finansal olarak anlamlı olması ve kısa sürede geriye dönüşünün gerçekleşmesi gerekir. Amaç ilk yatırımın kendi kendisini ödemesi ve ondan sonra da başka projelere yatırım yapma olanağı sağlamasıdır. Her fırsat bir gecede geri dönüş sağlamaz. Risk getiri oranı her zaman dikkate alınır. Her anlaşma farklı olsa da getiri ve kara geçme potansiyeli her zaman öncelikli olarak değerlendirilir. Kıbrıslı iş insanı Burak Başel’e ait Malta merkezli Basel Holding, Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde yer alan JuiceBot, www.juicebot.com isimli start up firması ile, foodtech (gıda teknolojileri) konusunda geliştirmekte olduğu projenin hayata geçirilmesi için bir süre önce bir ortaklık anlaşması imzalamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.