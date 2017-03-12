Bulunç: Rum tarafının tutumu hiç değişmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ankara Büyükelçisi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Zeki Bulunç Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin verdiği konferansta Rum tarafının eskiden beri varolan tutumunun değişmediğine dikkat çekti.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının Kıbrıs’taki müzakere süreci ile ilgili gelişmeleri de değerlendirmeleri devam ediyor.

Bu çerçevede Ankara’da Ulusal Eğitim Derneği’nin Cumartesi Konferansları toplantılarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ankara Büyükelçisi ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Zeki Bulunç ” Kıbrıs Müzakereleri ve Son Gelişmeler Işığında Beklentilerimiz ” konulu bir konferans verdi.

Ahmet Zeki Bulunç, önceliklerinin iki eşit halkın oluşturacakları yeni bir ortaklık devleti şeklinde iki kesimli, iki devletli, iki halklı ve 2 demokrasili yapının kurulması olduğunu belirterek, günümüzde tartışılan konunun bunların tamamen dışında olduğunu söyledi.

Bulunç, ” 4 özgürlük diye adlandırılan hakkın Rumlara tanınmış olması yani serbest dolaşım, serbest yerleşim, serbest çalışma ve iş kurma özgürlükleri bunlar Avrupa Birliği’nin temel özgürlükleridir. İşte aynı özgürlüklerin Rumlar tarafından Kuzeyde de kullanılması şekilde sürdürülmesi için mutabakata varılmıştır. Buna karşılık Türk tarafı Avrupa Birliği’ne Türkiye girinceye kadar Yunanlıların kazanabilecekleri kullanabilecekleri hakların, Türklere de tanınması yönünde istemi var ama bu reddedilmiştir ” ifadelerini kullandı. Ahmet Zeki Bulunç, Anastasiadis’in bu durumu Garanti ve İttifak anlaşmalarından daha tehlikeli bir durum olarak değerlendirdiğini söyledi.

Rum tarafının ve Yunanistan’ın ısrarla Garanti ve İttifak Anlaşmalarının feshini istediğine de dikkati çekti.

Bulunç, ” Garanti Anlaşmasının ortadan kaldırılması geleceğimizin ortadan kaldırılması demektir. İttifak Anlaşmasının kaldırılması demek Türkiye’nin süresiz adada asker bulundurma hakkının ortadan kaldırılması demektir” diye konuştu.

Mülkiyet konusuna da değinen Bulunç, 1974 öncesi bir yapıyı kurduracak bir zemin hazırlandığına dikkati çekerek, Rumların artık bu zamandan sonra kuzeye yerleşmezler gibi görüşlerin hayal olduğunu belirtti.