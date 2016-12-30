Bugün sahaya yarın kutlamaya

Süper Lig’de 2016 yılının son maçları bugün oynanacak ve ilk devre sona erecek

SAAT 14.30’DA 8 MAÇ BİRDEN OYNANACAK: 2016-2017 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde ilk devrenin son haftası olan 15. haftada bugün 8 karşılaşma birden yapılacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak

KAZANAN DEVRE ARASINA MUTLU GİRECEK: 4 takımın birer maçı eksik olduğu Süper Lig’de ilk devrenin son hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne olacak. Kazanan takımlar devre arasına büyük umutlarla mutlu bir şekilde girecek

Futbolda yılın son maçları bugün oynanacak ve liglerde ilk devre sona erecek.

2016-2017 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi’nde ilk devrenin son haftası olan 15. haftada bugün 8 karşılaşma birden yapılacak. Tüm karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.

En yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer alan Yenicami, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Maçın mutlak favorisi gösterilen Siyah Beyazlılar galip gelerek aradaki puan farkının kapanmasına izin vermek istemeyecek. Baf ise zorlu deplasmandan puan çıkarmaya çalışacak.

Lider ile arasındaki puan farkını 6’ya indirerek şampiyonluk umutlarını sürdüren ikinci sıradaki GAÜ Çetinkaya, Binatlı deplasmanına çıkacak. Sarı Kırmızılılar zirve ile arasındaki farkı korumak ya da azaltmak için kazanarak devre arasına mutlu girmeyi hedefliyor. Alt sıralardan uzaklaşma derdinde olan Binatlı ise evinde oynamanın avantajıyla güçlü rakibini devirmenin hesaplarını yapıyor.

Haftaya üçüncü sırada giren Cihangir, üst sıraları zorlayan İskele ekibi Gençler Birliği’ne konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider ile sahasında berabere kalan Cihangir ile 4 maçtır kaybetmeyen Gençler Birliği arasındaki zorlu maçta iki takım da 3 puanı kovalayacak.

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan son ve düşme hattının hemen üzerinde yer alan son şampiyon Mağusa Türk Gücü, Teknik direktörlük görevine Mehmet Süt’ün gelişiyle çıkışa geçen Lefke’yi ağırlayacak. MTG bu maçta kötü gidişe dur deme, Lefke ise zirveye 1 adım daha yanaşarak devre arasına umutlu girmek isteyecek.

Başkentteki zorlu karşılaşmada kötü günleri geride bırakan Küçük Kaymaklı ile zirve mücadelesini devam ettirmek isteyen ve 1 maç eksiği olan Doğan Türk Birliği ile karşılaşacak. İki takım da devre arasına mutlu girmek için mutlak galibiyet peşinde olacak.

Adım adım zirveye doğru yaklaşan Türk Ocağı evinde bir maçı eksik Gençlik Gücü ile karşılaşacak. Devre arasını iple çeken Ocak bu maçı kazanarak yapacağı hazırlıklarla ikinci devrede Kıbrıs Kupası ve ligde ilk 5 içinde yer almak için uğraşacak. Eksik maçını da hesaba katan GG de orta sıralarda rahatlamak için bu maçtan mutlak puan çıkarmak isteyecek.

Ligde kötü gidişi devam eden ve düşme hattında kalan Değirmenlik’in konuğu ligde bir maçı eksik Yalova olacak. Değirmenlik galip gelerek tehlikeli bölgeden çıkmayı hesaplarken Yalova ise bu sezonki ilk deplasman galibiyetine ulaşarak devre arasına mutlu girmeyi düşünüyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ise Dumlupınar ile Mormenekşe karşılaşacak. Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan devre arasına ligde kalma adına büyük bir umutla girecek.

K-PET SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 14 11 2 1 40 8 32 35

2.GAÜ ÇETİNKAYA 14 9 2 3 26 10 16 29

3.CİHANGİR 14 7 5 2 23 13 10 26

4.LEFKE 14 7 3 4 25 27 -2 24

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 13 7 2 4 20 13 7 23

6.TÜRK OCAĞI 13 7 1 5 25 16 9 22

7.GENÇLER BİRLİĞİ 14 6 3 5 18 17 1 21

8.KÜÇÜK KAYMAKLI 14 5 5 4 17 18 -1 19

9.GENÇLİK GÜCÜ 13 5 2 6 13 18 -5 17

10.YALOVA 13 3 7 3 20 21 -1 16

11.BİNATLI 14 3 5 6 22 27 -5 14

12.BAF ÜLKÜ YURDU 14 4 2 8 21 30 -9 14

13.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 14 3 4 7 19 22 -3 13

14.DUMLUPINAR 14 3 3 8 18 30 -12 12

15.DEĞİRMENLİK 14 3 2 9 10 28 -18 11

16.MORMENEKŞE 14 2 2 10 15 34 -19 8