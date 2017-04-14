Bu Mevsimle Birlikte

Sonbahar değil bir şey değil nedir bu yaprak dökümü?

Nisan, Nisan’a benzemez nedir bu mevsim?

…

Böyle havalarda Kanlı Dere akar güneş bulutların arasına bir girer bir çıkar çocuklar dere kenarlarında yeşil olur saz olurdu.

Ki o yıllar geride kaldı arasan ne çare…

…

Mustafa Akalın, Dr. Turhan Korun derken Yalçın Okut gözlerini kapattı bu kadim şehre panjurlar açık kaldı kim kapatacak?

Ve ardından dün Ertuğrul’u yatırdık o herkesin gittiği yere bu eski kent dibelik yapayalnız…

…

Belki hava bu yüzden ağlamaklıdır,

Belki Nisan o bilinen Nisan değildir de kim bunun farkında…

…

Yıl 2017.

Yılın dördüncü ayı.

Saat 14,53.

Hangi satır teselli eder bu mevsimi bir türkü tuttursan bile beş beter eder insanı…

…

Cirit Sahasında sarıpapatyalar yol yol olmuş,

Lefkoşa’nın bütün yolları ıslak,

Beliğpaşa Sokağında Derviş Paşa konağı yalnızlığındaydı ben oradan geçerken bu Nisan ayı gibi ağlamaklı.

Elleri ve kirpikleri ıslak iki çocuk “Hello” deyip seslendiler ben miydim yabancı onlar mı şaşar kalır insan bu kent neresi…

…

Sonbahar değil bir şey değil nedir bu yaprak dökümü?

Nisan, Nisan’a benzemez nedir bu mevsim?

…

Eski kent Lefkoşa’da 24 mahalle bulunur güney de dahil.

Karamanzade, Mahmut Paşa, Arabahmet, Haydarpaşa, Akkavuk gibi mahalle adları 1571 fetih dönemindeki komutanların adlarıdır.

Bunlara ilaveten 1974’ten sonra bazı sokak ve caddelere de o dönemin komutanlarının adları verilmiştir.

16 Nisan’dan sonra neler olur bilinmez…

…

Belki Kamran Aziz’in adı da bir sokağa, bir mahalleye verilir şarkıları çoğalsın sokaklarda diye…

…

Çocuklar yeşil olurdu dere kenarlarında hatırlamak bile güzel o yılları…

…

Saat 15,26.

Televizyonda lamba konuşuyor kapattım…

…

Gerçekten bir gariplik var havada ama bilinir çok sürmez güneş açacak.

Yine de güzeldir bahar geldi derken mevsimi kışmış gibi yaşamak varsın birkaç günlüğüne.

Ne olurdu yazları da böyle olsaydı mesela birkaç haftasını baharmış gibi yaşamak…

…

Aramızdan ayrılanlar kim bilir yaşayanlardan daha huzurlu olurlar,

Şu dingili kopmuş dünyada…

…

Kamran Aziz’in adı, fetih komutanlarının adından daha çok yaraşır bu adaya…