BRTK Bütçe Yasa Tasarısı komitede kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

Komite, Kamu Sağlık Çalışanları ( Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de başladı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıya, CTP milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile UBP milletvekilleri Hamit Bakırcı ve Ahmet Kaşif katıldı.