BRO TriatlonTeam Ayia Napa’da yarışacak

Sezonu Güney Kıbrıs’ta açmaya hazırlanan ülkemizin yeni kulüplerinden BRO Triatlon Team 26 Mart Pazar günü Ayia Napa’da düzenlenecek olan triatlon yarışına katılacak.

3 farklı mesefade düzenlenecek olan Ayia Napa Triatlon’unun mesafeleri, Spirint mesafe (750m yüzme-20km bisiklet-5km koşu), Olimpik mesafe (1500m yüzme-40km bisiklet-10km koşu), Orta mesafe (1900m yüzme-90km bisiklet-21.1 km koşu). Hasan Karşılı, Kerem Güneşer ve Serkan Yürür olimpik mesafe yarışacaklar, Emre Özbilge ise orta mesafe yarışacak.

Orta mesafe saat 08:00’de başlarken Olimpik ve Sprint mesafe saat 09:30’da, Nisi Plajı’nda başlayacak. Yarışmaya yaklaşık 300 kişi kayıt yaptırdı.